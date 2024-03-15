Выборы 15 марта 2024, 13:35 «Наша гражданская позиция». Роднина проголосовала на выборах президента в Химках Депутат Госдумы Роднина проголосовала на выборах президента в Подмосковье

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Депутат Госдумы, общественный деятель и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина проголосовала в Химках. Она посетила УИК № 3206 в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

Родина подчеркнула, что участие в выборах — это реализация конституционного права гражданина. Каждый россиянин должен знать свои права и обязанности.

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«В такой ситуации, когда мы выбираем свое будущее, стоять в стороне и просто наблюдать, как это делают другие, неправильно. В любом деле, когда ты соучастник — это очень важно. В первую очередь это — твоя гражданская позиция, твое отношение к стране», — поделилась депутат.

Роднина положительно оценила работу избирательных участков. В пятницу, 15 марта, она планирует наблюдать за ходом голосования на еще нескольких УИКах городского округа Химки.

Актер и режиссер Игорь Угольников поддержал своего кандидата, отдав за него голос на одном из избирательных участков в Одинцове.