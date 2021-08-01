Нарышкин заявил о подготовке Запада к провокациям на выборах в России

Зарубежные страны готовят провокации в период грядущих парламентских и президентских выборов в России, но уже известно, по какими точкам они будут бить. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Глава СВР заявил о готовящихся извне провокациях перед выборами в России.

«Наши оппоненты готовятся вовсю», — сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он пояснил, что речь идет как о грядущих сентябрьских выборах, так и о президентских, которые состоятся в 2024 году. Но Служба внешней разведки уже располагает сведениями о том, какие попытки будут предприниматься, чтобы подорвать избирательный процесс. Нарышкин сказал, что уже известно, по каким точкам будут бить западные злопыхатели.

Выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября.

Нарышкин также объяснил, почему американский президент Джо Байден заговорил о возможном «вмешательстве» России в выборы в конгресс США в 2022 году. Глава СВР заявил, что таким образом Байден хочет подстраховаться на случай провала Демпартии.