Выборы 09 сентября 2023, 16:58 «Наравне со всеми». Условия для голосования слабовидящих создали в Подольске Три избирательных участка в Подольске создали в местах проживания слабовидящих Мособлизбирком

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В Подольске оборудовали три избирательных участка в местах компактного проживания незрячих и слабовидящих людей. Два из них разместили в школе № 29. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Председатель подольской организации Всероссийского общества слепых Ольга Саратовская рассказала, что незрячих встречают на участках «очень доброжелательно», для них создали комфортные условия. Как правило, инвалиды по зрению приходят голосовать вместе с родными.

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В обществе слепых на учете стоят 250 жителей Подольска, из них около 30 — в основном слепорожденные — владеют системой чтения Брайля.

Она также поблагодарила организаторов за такую возможность.