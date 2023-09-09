09 сентября 2023, 16:58
«Наравне со всеми». Условия для голосования слабовидящих создали в Подольске
Три избирательных участка в Подольске создали в местах проживания слабовидящих
В Подольске оборудовали три избирательных участка в местах компактного проживания незрячих и слабовидящих людей. Два из них разместили в школе № 29. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Председатель подольской организации Всероссийского общества слепых Ольга Саратовская рассказала, что незрячих встречают на участках «очень доброжелательно», для них создали комфортные условия. Как правило, инвалиды по зрению приходят голосовать вместе с родными.
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В обществе слепых на учете стоят 250 жителей Подольска, из них около 30 — в основном слепорожденные — владеют системой чтения Брайля.«Благодарны организаторам выборов за то, что помогают этим людям получать информацию удобным способом», — подчеркнула Саратовская. Пенсионерка Раиса Уварова пришла на участок вместе с мужем. Она отметила, что благодаря трафаретам смогла получить на месте полные данные обо всех кандидатах.«Для меня очень важно иметь возможность общаться с людьми и принимать участие в голосовании наравне со всеми», — призналась Уварова.
Она также поблагодарила организаторов за такую возможность.
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