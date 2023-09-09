Выборы 09 сентября 2023, 11:16 «Нам есть чему поучиться». Электоральный эксперт из Италии оценил выборы в ЛНР Международный эксперт Дески: у избирателей в ЛНР есть чему поучиться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила международных экспертов, приехавших на выборы в Россию. Она отметила их смелость, мужество, гражданскую позицию. Специалисты ехали в новые регионы, чтобы узнать правду о выборах.

«Спасибо вам за то, что вы сами хотите воочию увидеть все как есть, чтобы знать правду. Для этого требуется большое мужество», — отметила Элла Памфилова.

Реклама

Международные эксперты поделились впечатлениями от визита.

«Я заметил полное соответствие международному праву и правам человека. Видел большое участие в лицах людей, которые приходили голосовать. Было понятно, что они отдают голос за исторические изменения в их жизни к лучшему», — отметил эксперт из Италии Джорджо Дески, приехавший на выборы в ЛНР.

Он добавил, что его стране есть чему поучиться у новых регионов.

«Ваше стремление к свободе, ваше решение соединиться с Россией — большой пример того, как надо выражать свое мнение. В каждом избирателе мы наблюдали желание своим голосом изменить жизни к лучшему. Нам надо у вас учиться. Надеемся, что это повлияет на ход событий, у нас в том числе», — резюмировал Дески.

За процедурой голосования в новых регионах России наблюдают 30 международных экспертов. Памфилова заранее пригласила их и на выборы президента.