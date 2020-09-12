Наблюдатели сообщили о нарушении на голосовании в Подольске. Его уже пресекли

Трехдневное голосование проходит в Подмосковье. В Подольске выявлено только одно нарушение, его уже пресекли. Об этом «360» рассказала председатель Совета по правам человека Московской области, советник губернатора Подмосковья Марина Юденич.

Региональный совет по правам человека мониторит проведение выборов.

На всех участках присутствуют наблюдатели, которые представляют весь спектр политических партий, движений, общественных организаций.

«Наши коллеги из объединения наблюдателей „Голос“ и „Россия выбирает“ присутствуют, работают очень активно», — рассказала советник губернатора.

Нарушение выявлено на одном из участков, оно пресечено наблюдателями. И сейчас по этому факту работают те, кому это положено по долгу службы, в том числе правоохранительные органы Марина Юденич председатель Совета по правам человека Московской области.

На остальных участках, которые посетила Юденич, нарушений нет. У некоторых наблюдателей возникали технические вопросы, но их разрешили «достаточно быстро и легко».

«В целом голосование я оцениваю как нормальное, активное достаточно. Ну а то что выявлено нарушение, это нормально, и это здорово, что работает Корпус наблюдателей», — добавила советник губернатора.