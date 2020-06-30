Наблюдатель заявил о нарушении на придомовом участке в Люберцах. Но оно не подтвердилось

Проект движения «Голос» сообщил о нарушении на придомовом участке в подмосковных Люберцах. На сайте появились снимки ящика, который якобы расположен на указанной территории, — на кадрах видно, что бюллетени внутри лежат стопками. После сообщения провели тщательную проверку и не обнаружили возможного нарушения голосования.

Об этом «360» рассказал председатель местного ТИК Борис Новиков. Он подчеркнул, что процесс голосования на участке организован в соответствии с нормами, которые установил ЦИК России. Никто из жителей или наблюдателей не обращался в ТИК с сообщением о каком-либо нарушении голосования на указанном участке.

«Мы выезжали в комиссию участковую, также проверили всю организацию голосования. Все соответствует, порядок голосования ЦИК исполняется в строгом соответствии. Никаких нарушений, никаких замечаний от нашей территориальной комиссии в адрес участковой избирательной комиссии 3839 не поступало и в настоящее время не поступает», — заключил он.

Руководитель Ситуационного центра ОПМО по мониторингу наблюдения за проведением общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституции РФ, заместитель руководителя рабочей группы ОПМО по мониторингу выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Петр Ульянов рассказал «360», что они организовали проверку сразу, как только узнали о возможном нарушении.

У нас также в Подмосковье работает ситуационный центр общественной палаты и федерации — туда подобные жалобы не поступали. Не поступали они ни в территориальную избирательную комиссию, ни в участковую избирательную комиссию. То есть поступила только информация на сайт „Голос“ Петр Ульянов.

Получив эту информацию, центр попросил проверить территориальную избирательную комиссию, а также связался с другим наблюдателем, который находился на участке во время выездного голосования. В результате факт нарушения или вброса не подтвердился.

«Все проходило в штатном режиме в рамках нормативно-правовых актов, которые регламентируют данную деятельность. Исходя из этого, можно сказать, что участковая избирательная комиссия работает в рамках правового поля и тех рекомендаций, которые дал ЦИК, где соблюдаются все санитарные и эпидемиологические нормы», — пояснил Ульянов.

Председатель УИК 3839 Татьяна Гнатуш рассказала «360», что наблюдатель, который написал жалобу, в это время не находился на придомовой территории.

Он в это время находился на избирательном участке в здании школы. Все запечатано. При входе в здание при нем все было опечатано, он все видел Татьяна Гнатуш.

Ранее на сайте Карты нарушений на выборах появилось сообщение о возможном нарушении на придомовом участке вблизи многоквартирного дома по адресу: город Люберцы, улица Побратимов. Заявление о возможном вбросе написал наблюдатель.