Наблюдатель из ЮАР оценил ход выборов в России

Международных наблюдателей из Южно-Африканской Республики впечатлили модель многодневного голосования на выборах в России, технологичность процесса, возможность голосовать онлайн, а также система видеонаблюдения по всей стране. Своими впечатлениями поделился один из делегатов, Амос Масондо, представляющий Национальный совет провинций ЮАР.

«Впечатления позитивные. Мы увидели новую систему проведения выборов. Применяется электронное шифрование. Можно оперативно оценивать ситуацию [благодаря видеонаблюдению]», — отметил политик, находясь в подмосковном центре наблюдения за выборами.

По его мнению, цель наблюдателей на выборах состоит не в том, чтобы все критиковать, а в проверке работы избирательного процесса. Он подчеркнул, что главной целью голосования в итоге является стремление в будущем повысить уровень жизни в стране. Чтобы это произошло, каждый участник выборов должен выполнять свои роль должным образом.

Сегодня делегация наблюдателей из 17 стран посетила центр общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье. В группу вошли, в частности, представители Венесуэлы, Египта, Сербии, Турции и ЮАР.