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    18 сентября 2021, 18:15

    Наблюдатель из ЮАР оценил ход выборов в России

    Ольга Назаркина

    Международных наблюдателей из Южно-Африканской Республики впечатлили модель многодневного голосования на выборах в России, технологичность процесса, возможность голосовать онлайн, а также система видеонаблюдения по всей стране. Своими впечатлениями поделился один из делегатов, Амос Масондо, представляющий Национальный совет провинций ЮАР.

    Наблюдатель из ЮАР оценил ход выборов в России

    «Впечатления позитивные. Мы увидели новую систему проведения выборов. Применяется электронное шифрование. Можно оперативно оценивать ситуацию [благодаря видеонаблюдению]», — отметил политик, находясь в подмосковном центре наблюдения за выборами.

    По его мнению, цель наблюдателей на выборах состоит не в том, чтобы все критиковать, а в проверке работы избирательного процесса. Он подчеркнул, что главной целью голосования в итоге является стремление в будущем повысить уровень жизни в стране. Чтобы это произошло, каждый участник выборов должен выполнять свои роль должным образом.

    Сегодня делегация наблюдателей из 17 стран посетила центр общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье. В группу вошли, в частности, представители Венесуэлы, Египта, Сербии, Турции и ЮАР.