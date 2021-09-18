На выборах в Подмосковье проголосовали уже более 20% избирателей, заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он отметил, что это уже достаточно хороший показатель, и выразил надежду, что к вечеру следующего дня цифра будет значительно выше.

Сам Брынцалов вместе с семьей проголосовал на избирательном участке в Балашихе.

«Я сегодня со всей семьей пришел проголосовать, чтобы сделать свой выбор на будущее развитие нашей страны. <…> Это важно для нашего региона, для государства», — отметил он.

По его словам, выбор людей должен определить, как будет развиваться Московская область и вся страна. Поэтому, по его мнению, он и его близкие считают своим долгом участвовать в голосовании.

Брынцалов отметил торжественную и праздничную обстановку на участке. Несмотря на выходной день, здесь достаточно много людей.

«За три дня дана возможность проголосовать в любое время суток — с 08:00 до 20:00 вечера, но уже на данный момент более 20% жителей проголосовали. Это достаточно хорошая явка. Надеюсь, что к вечеру завтрашнего дня эта цифра будет значительно больше», — заключил он.