На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт после обработки 100% протоколов набирает на выборах главы региона 81,07% голосов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя облизбиркома.
«Обработано 100% протоколов. Старовойт Роман Владимирович набирает 81,07%», — приводит агентство слова своей собеседницы. При этом представитель облизбиркома отметила, что Старовойт стал лидером голосования.
Ранее стало известно, что после обработки 100% протоколов на выборах главы Сахалинской области, по предварительным итогам, побеждает временно исполняющий обязанности губернатора края Валерий Лимаренко.
8 сентября по всей России прошел единый день голосования. По предварительным данным, на выборы в Мосгордуму пришли более 21% избирателей столицы. Явка в Московской области составила 20,46%.