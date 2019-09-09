На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт

«Обработано 100% протоколов. Старовойт Роман Владимирович набирает 81,07%», — приводит агентство слова своей собеседницы. При этом представитель облизбиркома отметила, что Старовойт стал лидером голосования.

Ранее стало известно, что после обработки 100% протоколов на выборах главы Сахалинской области, по предварительным итогам, побеждает временно исполняющий обязанности губернатора края Валерий Лимаренко.

8 сентября по всей России прошел единый день голосования. По предварительным данным, на выборы в Мосгордуму пришли более 21% избирателей столицы. Явка в Московской области составила 20,46%.