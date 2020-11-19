В штабе Трампа заявили о подтасовках выборов на «деньги коммунистов»

«То, с чем мы действительно имеем дело, — это массивное влияние коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай на наши выборы здесь, в Соединенных Штатах», — сказала она журналистам.

Пауэлл добавила, что системы для голосования фирмы Dominion и программное обеспечение компании Smartmatic «были созданы в Венесуэле по указанию [ее прежнего руководителя] Уго Чавеса». По ее версии — чтобы гарантировать политику победу на любых выборах.

Пауэлл добавила, что у штаба «есть очень мощный свидетель», который объяснит, как работают подтасовки. Его показания приобщили к иску против возможных нарушений на выборах, поданному в штате Джорджия.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. Джо Байден от Демократической партии опередил действующего президента Дональда Трампа. Однако Трамп не признал поражения, утверждая, что победа Байдена — это результат подтасовок. Суды пока не нашли оснований для пересмотра итогов выборов хотя бы в одном штате.