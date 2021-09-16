В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы. Проголосовать можно будет в любой из дней на ближайшем к себе участке. Жители Московской области также должны будут выбрать депутатов региональной думы. К избирателям Подмосковья обратился губернатор Андрей Воробьев. Текст его обращения публикует «360».

Обращение Андрея Воробьева

Я обращаюсь к вам накануне выборов.

Для меня и нашей команды доверие и поддержка жителей — самое ценное. Мы стараемся, чтобы в каждом уголке Подмосковья становилось комфортнее, безопаснее и чтобы вы это чувствовали. Чтобы каждая семья, наше старшее поколение ощущали заботу и внимание, а молодежь видела возможность реализовать себя.

Подмосковье растет, развивается. Мы прекрасно понимаем, что впереди еще много работы. Нужно дальше строить школы, сады, поликлиники, дороги. Мы должны успевать обеспечивать скорость перемен. С вашей поддержкой мы точно справимся. Поэтому прошу вас не оставаться в стороне и прийти 17–19 сентября на избирательные участки.

Желаю вам здоровья и благополучия!

Программа «Единой России» на выборах

«Единая Россия» открыто обсуждает с жителями развитие Московской области. Предвыборную программу собрали из более чем 600 тысяч наказов, которые прислали избиратели. В документе нет пустых обещаний и популистских планов, только пожелания жителей. Ее назвали «Программой перемен» и утвердили на съезде.

Команду подмосковного отделения партии «Единая Россия» на предстоящих выборах возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Именно он представил программу «Подмосковье — территория перемен».

Планы партии в первую очередь касаются повышения качества жизни людей, роста их благосостояния, обеспечения комфорта и безопасности. Чтобы сформировать программу, депутаты провели более пяти тысяч встреч с избирателями, а Единый центр наказов обработал около 100 тысяч обращений от жителей.

Основные приоритеты программы — реальные потребности и запросы людей: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух и чистая вода. Особое внимание в партийной программе уделили здравоохранению. Современная экономическая ситуация в Московской области позволяет сделать особый акцент на медицине и направить туда ресурсы.

Еще одним важным направлением работы «Единой России» в Московской области станет ЖКХ. Работа в этой сфере поддерживается и президентом. Цель заключается в том, чтобы избавить Подмосковье от недобросовестных компаний. ЖКХ должно быть прозрачным. Управляющая компания не может жить своей жизнью.

В программу партии попали самые важные и актуальные запросы, которые сейчас есть к власти со стороны населения. На реализацию перечисленных задач предвыборной кампании потребуются ресурсы, но они в Подмосковье есть. Главное — их правильно использовать и направлять, чтобы жители проводили время в Московской области с удовольствием.

Публикация агитационных материалов оплачена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии „Единая Россия“».