Выборы 15 марта 2024, 11:36 «Мы долго к этому шли». Балицкий — о значении выборов для Запорожской области Балицкий: выборы президента — огромное по значимости событие для Запорожья РИА «Новости»

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Участие в выборах президента России — огромное по своей значимости событие для Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий во время прямого включения в ЦИК. Он выразил отдельную благодарность всем, кто начал работу на избирательных участках.

«Для нас это праздник. Мы долго к этому шли. Запорожье выбирает спокойствие, мир и нашу победу», — отметил он.

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Балицкий добавил, что сегодня в области стоит пасмурная погода, но на душе у жителей очень светло. Выборы для них, как и для жителей всех регионов России, — большое и значимое событие.

«Хочу всех ребят поблагодарить кто работает на выборах. Спасибо всем запорожцам, жителям новых регионов страны и всей России. Вместе мы сила!» — заключил глава Запорожской области.