МВД возбудило восемь уголовных дел по нарушениям на выборах | 360°

Выборы 11 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber МВД возбудило восемь уголовных дел по нарушениям на выборах Начальник МВД Давыдов сообщил о возбуждении 8 уголовных дел, связанных с выборами РИА «Новости»

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В России возбудили восемь уголовных дел, связанных с выборами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка Михаила Давыдова.

«Всего возбуждено на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов. Выявлено 156 административных правонарушений», — констатировал он.

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Давыдов уточнил, что серьезные нарушения, которые могли бы оказать влияние на ход выборов, не фиксировались.

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С 9 по 11 сентября в России проходят выборы различных уровней — всего 4,7 тысячи избирательных кампаний. В 14 регионах страны организовали прямые выборы губернаторов.

В Подмосковье начались дополнительные выборы депутата в облдуму по Воскресенскому одномандатному округу № 2, а также членов советов депутатов в 24 муниципальных образованиях, в том числе в Павловском Посаде, Ступине, Клину, Наро-Фоминске, Домодедове, Люберцах, Балашихе, Дубне.

Центризбирком России уже опубликовал первые данные региональных выборов.

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