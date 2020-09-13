МВД России: на выборах существенных нарушений не нашли

Первый замминистра МВД Александр Горовой заявил, что на выборах не было выявлено серьезных нарушений, которые могли бы сказаться на итогах голосования. Также он сообщил о большом количестве ложной информации о выборах для раскрутки в СМИ.

По словам замглавы, за три дня голосования в МВД поступило 2539 сообщений о вмешательстве в ход выборов и незаконной выдаче бюллетеней.

«На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зарегистрировано», — заявил Горовой.

Также в ведомстве сообщили о массовом вбросе ложной информации о выборах, чтобы создать негативный информационный фон в СМИ и соцсетях.

Помимо этого, представитель МВД рассказал, что у 10 тысяч россиян была возможность проголосовать в изоляторах временного содержания. Свыше 30% решили этим воспользоваться.

Ранее в ЦИК сообщили о нескольких случаях вброса в Краснодарском крае. Там во вскрытом сейфе обнаружили листы А4, которые не соответствуют требованиям избирательной комиссии.