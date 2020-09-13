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    13 сентября 2020, 18:45

    МВД России: на выборах существенных нарушений не нашли

    Анастасия Калинина

    Первый замминистра МВД Александр Горовой заявил, что на выборах не было выявлено серьезных нарушений, которые могли бы сказаться на итогах голосования. Также он сообщил о большом количестве ложной информации о выборах для раскрутки в СМИ.

    По словам замглавы, за три дня голосования в МВД поступило 2539 сообщений о вмешательстве в ход выборов и незаконной выдаче бюллетеней.

    «На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зарегистрировано», — заявил Горовой.

    Также в ведомстве сообщили о массовом вбросе ложной информации о выборах, чтобы создать негативный информационный фон в СМИ и соцсетях.

    Помимо этого, представитель МВД рассказал, что у 10 тысяч россиян была возможность проголосовать в изоляторах временного содержания. Свыше 30% решили этим воспользоваться.

    Ранее в ЦИК сообщили о нескольких случаях вброса в Краснодарском крае. Там во вскрытом сейфе обнаружили листы А4, которые не соответствуют требованиям избирательной комиссии.

    Новости SMI.FM