МВД России: на выборах существенных нарушений не нашли
По словам замглавы, за три дня голосования в МВД поступило 2539 сообщений о вмешательстве в ход выборов и незаконной выдаче бюллетеней.
«На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зарегистрировано», — заявил Горовой.
Также в ведомстве сообщили о массовом вбросе ложной информации о выборах, чтобы создать негативный информационный фон в СМИ и соцсетях.
Помимо этого, представитель МВД рассказал, что у 10 тысяч россиян была возможность проголосовать в изоляторах временного содержания. Свыше 30% решили этим воспользоваться.
Ранее в ЦИК сообщили о нескольких случаях вброса в Краснодарском крае. Там во вскрытом сейфе обнаружили листы А4, которые не соответствуют требованиям избирательной комиссии.