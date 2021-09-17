Муфтий Московской области Аббясов проголосовал в Ногинске

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов принял участие в выборах. Он проголосовал в Ногинске.

Аббясов приехал на избирательный участок который находится в школе № 2. Он отметил грамотную организацию избирательного процесса.

«Безусловно, сегодня для нашей страны очень важный день. Мы выбираем будущее нашей страны. Сегодня проходит голосование в важный орган власти — в Государственную думу, в Московской области — в Мособлдуму. Это именно тот важный орган, который принимает законы, и, можно сказать, мы выбираем себе дальнейшее будущее. Какие будут законы, какие будут поправки в законодательстве. Это, безусловно, очень важно», — заявил он.

По его словам, для мусульман важно, что выборы начались в пятницу — это праздничный день для верующих, когда они собираются на молитвы.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня мои коллеги имамы во время проповедей обратятся к верующим, чтобы они пришли на избирательные участки и исполнили свой гражданский долг», — добавил Аббясов.

Он также призвал всех россиян прийти на избирательные участки и проголосовать. Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья отметил, что на избирательном участке соблюдаются все меры безопасности от коронавируса — там есть маски, перчатки, антисептик.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы разных уровнях. Первые избирательные участке открылись на Дальнем Востоке. Голосование уже полным ходом идет в Москве и Московской области. В Шатуре, в частности, открылся 41 избирательный участок.