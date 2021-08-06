Мособлизбирком зарегистрировал еще три списка кандидатов в Мособлдуму

Избирательная комиссия Подмосковья зарегистрировала три списка кандидатов на выборы в Мособлдуму. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Списки по единому избирательному округу подали региональное отделение «Единой России», а также подмосковные отделения «Родины» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В списке от «Справедливой России-Патриотов-За правду» — 82 человека, от «Родины» — 29 кандидатов и от «Единой России» — 80 человек.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, какие обращения от людей чаще всего поступают кандидатам в депутаты от «Единой России».

«Работает центр сбора наказов, который аккумулирует всю информацию с территорий, распределяет наказы по направлениям и уровням. Мы видим, что в топе обращений — комфортная городская среда, за ней следует сфера ЖКХ, дороги, здравоохранение», — добавил он.

Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал, что работа по регистрации партий идет в плановом порядке.

«На сегодняшний день к нам поступили документы от 12 политических партий, которые хотели бы быть представленными в Мособлдуме», — сообщил председатель Мособлизбиркома.

В этом году выборы будут проходить три дня — с 17 по 19 сентября. Решение об этом было принято на фоне пандемии коронавируса, чтобы исключить большое скопление людей на участках и возможного роста заболеваемости. В ЦИК неоднократно подчеркивали, что на всех избирательных участках будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, а именно — соблюдение социальной дистанции, дезинфекция всех поверхностей, масочный и перчаточный режимы.