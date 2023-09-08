08 сентября 2023, 17:50
Мособлизбирком провел проверку после сообщения о «вбросе» бюллетеней в Пушкино
Мособлизбирком проверил информацию о «вбросе» бюллетеней в Пушкино
Сотрудники Мособлизбиркома организовали проверку информации о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на УИК № 2425 в Пушкино. Об этом сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Московской области.
Уточняется, что видеосъемку предполагаемого нарушения провел неаккредитованный представитель СМИ. Стационарный ящик опечатали по решению УИК. При подведении итогов голосования будет принято решение о признании и не признании бюллетеней в ящике недействительными.
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«Голосование проводится в другой стационарный ящик», — добавили в Мособлизбиркоме.
Выборы проходят с 8 по 10 сентября. На протяжении всех трех дней избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.
Московская областная дума ранее напомнила о горячей линии, с помощью которой избиратели могут задать все волнующие их вопросы, связанные с процессом голосования.
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