Выборы 08 сентября 2023, 17:50 Мособлизбирком провел проверку после сообщения о «вбросе» бюллетеней в Пушкино Мособлизбирком проверил информацию о «вбросе» бюллетеней в Пушкино РИА «Новости»

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Сотрудники Мособлизбиркома организовали проверку информации о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на УИК № 2425 в Пушкино. Об этом сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Московской области.

Уточняется, что видеосъемку предполагаемого нарушения провел неаккредитованный представитель СМИ. Стационарный ящик опечатали по решению УИК. При подведении итогов голосования будет принято решение о признании и не признании бюллетеней в ящике недействительными.

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«Голосование проводится в другой стационарный ящик», — добавили в Мособлизбиркоме.

Выборы проходят с 8 по 10 сентября. На протяжении всех трех дней избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Московская областная дума ранее напомнила о горячей линии, с помощью которой избиратели могут задать все волнующие их вопросы, связанные с процессом голосования.