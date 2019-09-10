Мособлизбирком подвел предварительные итоги единого дня голосования

Избирательная комиссия Московской области огласила предварительные итоги прошедшего 8 сентября единого дня голосования. В регионе состоялась 31 избирательная кампания (19 основных выборов депутатов, восемь — преобразованные территории, четыре — дополнительные выборы).

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье выбирали кандидатов на получение 584 мандатов. Работали 28 территориальных избирательных комиссий, три избирательные комиссии муниципальных образований и около 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий.

914 отделений было расположено в помещениях образовательных учреждений, 376 — в помещениях учреждений культуры, 87 — в торговых центрах и офисных зданиях, 71 — в административных зданиях, 43 — в учреждениях здравоохранения, четыре располагались на территории воинских частей и 13 — в местах временного пребывания.

Источник фото: Мособлизбирком

В единый день голосования в Подмосковье работали более 5,5 тысячи наблюдателей, свыше 3,8 тысячи членов комиссии с правом совещательного голоса и 241 представитель СМИ.

Явка избирателей по области составила 23,63%, или 482 860 человек.

Источник фото: Мособлизбирком

Окончательные итоги выборов станут известны через 10 дней. По предварительным данным, региональное отделение Всероссийский политической партии «Единая Россия» получило 309 мандатов, региональное отделение партии КПРФ — 88 мандатов, в порядке самовыдвижения получено 65 мандатов, региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» — 60 мандатов, региональное отделение партии ЛДПР — 34 мандата, другие — 28 мандатов.

Источник фото: Мособлизбирком

По решению судебных инстанции 96 решений ТИК об отказе в регистрации оставлены в силе, 47 решений об отказе в регистрации отменены, по семи — судебное производство прекращено.

Источник фото: Мособлизбирком

С учетом поступивших жалоб и фактических обстоятельств было принято решение о признании недействительными итогов голосования на избирательном участке № 4052 (Сергиев Посад). При подведении итогов на участке № 2189 (Орехово-Зуево) данные, изложенные в жалобе, не подтвердились, все контрольные соотношения сошлись и расхождений по числу бюллетеней не было.