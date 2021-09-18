Мособлизбирком назвал явку на выборы в Подмосковье к середине второго дня голосования
Явка на выборах в Подмосковье составила 22,73% к 15:00 второго дня голосования. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
Он отметили, что голосование в Московской области проходит в спокойном режиме. Все избирательные участки хорошо подготовились к приходу людей, а жители проявили большой интерес к голосованию.
По словам Березкина, предварительные итоги голосования начнут подводить после закрытия всех участков в воскресенье, 19 сентября. Окончательные результаты огласят в ближайший вторник, 21 сентября.
«В спокойном режиме мы подведем предварительные итоги голосования. Надеюсь, что 21 сентября мы примем окончательное решение в регионе и утвердим волеизъявление наших граждан», — заявил Илья Березкин в ходе брифинга в Мособлизбиркоме.
В Московской области в субботу, 18 сентября, проходит второй день голосования. Жители выбирают депутатов Госдумы и Московской областной думы. Кроме того, в семи городских округах проходит голосование за кандидатов в местные советы.
Об основных событиях второго дня голосования по всей России можно узнать из онлайн-трансляции «360».