Мособлизбирком назвал дату подведения итогов голосования

Результаты голосования на выборах депутатов Госдумы и Московской областной думы огласят ко вторнику, 21 сентября. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он отметил, что выборы в Московской области проходят в спокойном и праздничном режиме. Все избирательные участки отлично подготовились к приходу голосующих. Также он отметил, что жители Подмосковья проявили большой интерес к выборам.

«[В первый день голосования] 17 сентября наши участки посетили более 12% избирателей. В субботу явка на середину дня подходит уже к 20%», — заявил Березкин.

Он напомнил, что в воскресенье, 19 сентября, пройдет Единый день голосования, который станет последним в избирательном процессе.

«В спокойном режиме мы подведем предварительные итоги голосования. Надеюсь, что 21 сентября мы примем окончательное решение в регионе и утвердим волеизъявление наших граждан», — отметил глава Мособлизбиркома.

По словам Игоря Березкина, Подмосковье с точки зрения подготовки и качества работы членов избирательных комиссий, стало одним из лучших среди всех регионов страны. При этом нагрузка на сотрудников избиркомов растет каждый год. Отдельно он отметил работу сервиса «Мобильный избиратель» для голосования жителя труднодоступных населенных пунктов.

«Мобильный избиратель» дает возможность избирателям переприкрепляться от одного участка к другому. Такой формой в Московской области воспользовались более 150 тысяч жителей», — заявил Березкин.

В первый день голосования на избирательные участки в Московской области пришли 15,77% избирателей. Они проголосовали за кандидатов в депутаты Госдумы и Московской областной думы. В семи округах Подмосковья также проходят выборы в городские советы.