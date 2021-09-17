Мособлизбирком начал проверку из-за возможного вброса на участке в Балашихе

В ситуации с жалобой на вброс бюллетеней на избирательном участке в Балашихе разбирается специальная оперативная группа. Об этом заявил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

По его словам, сначала сообщение об этом инциденте появилось в соцсетях, потом попало в ЦИК.

«Благодаря работе мониторингового центра, в том числе и группе контроля, которая сейчас работает в избирательной комиссии Московской области, мы попытались сделать анализ — сравнение того видео, которое было распространено в Сети, и реального видео, которое находится на специальном портале», — рассказал Березкин.

На кадрах записи можно видеть человека, который подходит к члену комиссии, расписывается в документации, получает бюллетени, заходит в кабинку, затем опускает бюллетени в комплекс обработки избирательных бюллетеней. Но определить, какое именно количество бюллетеней было вброшено в КОИБ, не представляется возможным только по видео, поэтому на избирательный участок был направлен председатель ТИК Московской области по округу Балашиха.

После этого, по словам Березкина, работа комиссии была на время приостановлена для принятия решения об опломбировании КОИБ. Также было решено, что дальнейшее голосование будет производиться уже в стационарные, привычные для всех ящики для голосования.

«В последующие дни на этом участке голосование будет проходить в стационарный ящик. Соответствующее решение мы уже примем к концу дня и направим в комиссию. Также мы обратились в Главное управление территориальной политики Московской области, Главное управление региональной безопасности региона, у нас создана оперативная группа, в том числе с представителями правоохранительных органов», — подчеркнул он.

Проверка по данному факту продолжается. Глава Мособлизбиркома подчеркнул, что установить факт вброса или отсутствие этого факта в ближайшее время вполне реально.