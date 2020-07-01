Москалькова: поправки укрепили суверенитет и нравственно-моральный климат

Внесенные в Конституцию поправки укрепили российский суверенитет и «нравственно-моральный климат», рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Также она высоко оценила организацию голосования по поправкам.

«Поправки существенно поднимают уровень гарантий прав человека, это мое убеждение, и все, что связано с укреплением суверенитета нашего государства и нравственно-морального климата», — процитировало Москалькову РИА «Новости».

Омбудсмен отметила «высокий уровень легитимности» на избирательных участках.

«Везде обеспечены нормы безопасности, на входе выдают маски, перчатки, одноразовую ручку, измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция», — привел ее слова ТАСС.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. По итогам обработки 2/3 протоколов поправки поддержали 77,39% пришедших на участки, против высказались 21,80%. Явка составила около 65%.