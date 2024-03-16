Выборы 16 марта 2024, 12:08 Москалькова обратилась в ООН из-за грубейших нарушений избирательных прав россиян Москалькова обратилась в ООН из-за попыток мешать россиянам голосовать РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН на фоне с попыток мешать голосованию соотечественников на выборах президента России. Об этом со ссылкой на заявление омбудсмена сообщило РИА «Новости».

Москалькова подчеркнула, что речь идет о грубейших нарушениях.

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В минувшую пятницу, 15 марта, в Telegram-канале уполномоченного появлялась информация, в частности, о попытках эстонских пограничников помешать россиянам попасть на территорию родной страны, чтобы проголосовать.

Тогда же она анонсировала, что в связи с этим недопустимым поведением будет обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсекретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека.