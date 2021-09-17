Мосгоризбирком сообщил о штатной работе онлайн-голосования

Мосгоризбирком заявил о штатной работе портала mos.ru для онлайн-голосования. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале комиссии.

В сообщении указали, что и сайт mos.ru, и программное обеспечение дистанционного электронного голосования работают в нормальном режиме. Однако из-за того, что на портал одновременно пытаются зайти много пользователей, образуется очередь.

«Сейчас реализуется функционал очереди в связи с большим количеством одновременных заходов. Если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки», — уточнили в Мосгоризбиркоме.

Сообщить о проблемах с доступом можно по телефону +7 (495) 539-56-56 или на e-mail support-vybory@mos.ru.

Жалоба о сложностях с доступом на mos.ru ранее появилась в Twiiter. По словам автора сообщения, который не смог зайти на сайт, его попросили подождать из-за превышения одновременных запросов к системе.