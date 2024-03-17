Выборы 17 марта 2024, 16:41 Мощное внешнее давление на новые регионы на выборах заметили в СПЧ Член СПЧ Брод заявил о сильном давлении на новые регионы на выборах президента РИА «Новости»

Читать 360tv в

Недружественные страны оказывают мощное информационное давление на новые регионы России на выборах президента. Об этом на брифинге в ЦИК сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Информационное давление, как всегда, мощное, особенно в отношении новых регионов. Избирателей и членов избиркомов продолжают запугивать. Запад не может с этим смириться», — сказал он.

Реклама

Брод отметил, что поступали много фейковых заявлений, например, о минировании избирательных участков.

«Но это не создает проблем, которые являются основанием для сбоев или отмены выборов», — добавил член СПЧ.

Ранее представитель Общественной палаты в ЦИК Максим Григорьев заявил, что на президентских выборах жители России сплотились и продемонстрировали очень высокую явку.

По последним данным ЦИК, явка на выборах президента составила свыше 70%.