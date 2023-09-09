Выборы 09 сентября 2023, 15:08 Молодожены из Воскресенска расписались и поехали голосовать Молодожены Брежнев и Сусимова из Воскресенска приехали голосовать после ЗАГСа

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Жители Воскресенска Максим Брежнев и Кира Сусимова 9 сентября стали мужем и женой. Сразу после росписи молодожены отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании на выборах губернатора Московской области.

«Мы специально открепились от своих участков, чтобы проголосовать именно здесь, в молодежном центре. Считаем голосование своим долгом, мы коренные жители Воскресенска и нам важно, что происходит в нашем городе и области», — рассказали молодожены.

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Кира и Максим — волонтеры молодежного центра «Олимпиец». Молодые люди познакомились в колледже и сразу же полюбили друг друга. Теперь пара создала семью, но оставлять волонтерскую деятельность не собирается.

Некоторые избиратели Подмосковья приходят голосовать в необычных костюмах. Ранее выбор губернатора Московской области пришел огромный «белый медведь». Молодой человек, который голосовал впервые, поднял настроение присутствующим.