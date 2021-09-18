«Молодая гвардия» организовала антифейковые отряды на выборах в Подмосковье

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» следят за чистотой выборов в Московской области, проверяют сообщения о нарушениях и опровергают фейки о происходящем на избирательных участках. Как рассказал «360» руководитель Московского областного регионального отделения молодежной организации Алексей Толмачев, первый день голосования в Московской области прошел спокойно.

Он пояснил, что антифейковые отряды молодогвардейцев создали еще три года назад. С тех пор они работают на каждом голосовании и ведут борьбу со злоумышленниками, чья цель дискредитировать выборы.

«Антифейковые отряды — это пул молодых людей, которых мы обучали. В него входят комментаторы, наблюдатели, мобильные бригады и интернет-аналитик. Мы смотрим, какие жалобы поступают на карте нарушений. Мобильная бригада выезжает на избирательный участок, там они проверяют, действительно ли есть такое нарушение или нет, и либо помогаем разбираться в случившемся, либо выпускаем опровержение, что такого не было», — рассказал Толмачев.

Он пояснил, что если критика конструктивная, то с ней приходится разбираться и решать вопрос, но если речь о фейках или информационных вбросах, то эти мифы молодогвардейцы разрушают.

По словам Алексея Толмачева, когда антифейковые отряды только сформировались, ситуация с недостоверной информацией была повальной. С каждым годом таких случаев все меньше и меньше.

«Вчера все прошло тихо. Я надеюсь, что так будет и сегодня и завтра», — пояснил он. Руководитель регионального отделения отметил, что самостоятельно посещает участки в восьми городских округах. Встречается с наблюдателями, общается с членами избирательных комиссий и жителями, которые приходят на голосование.

«Вчера много шло людей старшего поколения, потому что будний день. Сегодня уже идут люди семьями. Пока идет все тихо, сделаем все, чтобы так продолжилось», — пообещал Алексей Толмачев.

В Московской области сегодня проходит второй день голосования на выборах депутатов Городской думы и Московской областной думы. В семи городских округах Подмосковья жители также выбирают новые составы городских советов. По итогам первого дня голосования явка в Московской области составила 15,77%. Узнать основные события со второго дня голосования по всей России можно в прямой трансляции «360».