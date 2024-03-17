Выборы 17 марта 2024, 09:54 Молдавия разрешила открыть один участок на выборах президента России Единственный участок на выборах президента Россиии открылся в Кишиневе РИА «Новости»

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Голосование на выборах президента России стартовало в Молдавии в 08:00. Единственный участок, который власти позволили организовать, заработал на территории российского посольства в Кишиневе, сообщило РИА «Новости».

Отдать голос за своего кандидата могут россияне, которые проживают или временно находятся в Молдавии. Досрочного или онлайн-голосования для граждан РФ не предусмотрели.

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Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Грозу призвал Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье. Однако в республике заработали шесть участков.

В МИД России заявили, что Молдавия строит козни России, поскольку этого хотят на Западе. Страна идет против воли людей, которые хотят поддерживать отношения с РФ, подчеркнули в ведомстве.