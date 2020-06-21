За отказ оплатить выходной день 1 июля работодателей могут наказать

Если работодатель откажется оплачивать сотрудникам выходной день 1 июля, когда в России пройдет голосование по поправкам в конституцию, его могут оштрафовать. Потому что, это грубое нарушение трудовых прав сотрудника, а значит, его можно оспорить в суде, рассказал глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права… Я сейчас просто хочу сказать, что это будет грубое нарушение трудовых прав. Такие действия можно будет оспорить и взыскать то, что положено», — отметил Крашенинников в интервью «Российской газете».

Кроме того, сотрудник при подаче иска в суд может потребовать оплаты за моральный ущерб. Гражданам, в свою очередь, будет оказана помощь по взысканию этих средств, если работодатели будут нарушать их права. К этому вопросу должна подключиться прокуратура и трудовые инспекции.

Крашенинников напомнил, что выходной в России будет только 1 июля, а вот проголосовать граждане могут с 25 июня.

Ранее Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в голосовании в онлайн-формате смогут жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.