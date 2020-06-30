В Кремле не рассматривают возможность изменения традиционного формата президентских выборов. Вариант проведения многодневного голосования не обсуждался и не рассматривался.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пока никаких обсуждений этого не было. Его слова процитировал ТАСС.

«Я не знаю, это вообще никак не обсуждалось и не рассматривалось», — ответил Песков на вопрос о возможности таких обсуждений в будущем.

Пресс-секретарь Владимира Путина не стал комментировать заявление ЦИК о возможности во время следующих выборов провести голосование в течение нескольких дней вместо одного.

Я не думаю, что здесь есть какая-то позиция. Наверное, виднее Центризбиркому, насколько это удобно, насколько это эффективно Дмитрий Песков.

Песков отметил, что решение сделать многодневное голосование по поправкам к Конституции было оправданно из-за текущей ситуации в стране. Это позволило не просто минимизировать риск заражения, а практически полностью исключить угрозу для здоровья россиян. Благодаря разделения голосования на семь дней, удается избежать большого скопления людей в избирательных участках и других местах для голосования.

Голосование по поправкам к Конституции России стартовало 25 июня и завершится 1 июля.