Миронов заявил, что эсеры становятся третьей фракцией в Госдуме

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что они обгоняют ЛДПР и становятся третьей по размеру фракцией в Госдуме. Об этом в понедельник, 20 сентября, написало РИА «Новости».

«Наша социалистическая партия „Справедливая Россия — За правду“ уверенно проходит в Госдуму. Улучшает свой результат по сравнению с 2016 годом. Более того, совершенно очевидно, что по количеству депутатов у нас будет третья фракция, мы обходим ЛДПР — это новость хорошая», — сообщил Миронов.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» лидирует на выборах после подсчета 80% протоколов. По последним данным ЦИК, она получила 49,42% голосов по федеральному округу.