Минцифры заявило о технической готовности распространить систему онлайн-голосования на всю страну

Минцифры технически готово распространить на всю Россию систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Министр отметил, что на прошедших выборах в Госдуму большое количество москвичей предпочли проголосовать онлайн. В остальных шести регионах, где проходило дистанционное голосование, такой возможностью воспользовался каждый десятый пользователь госуслуг.

«Я считаю, что это очень хороший результат, поэтому, конечно, да. Технически мы готовы, дальше — вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий», — сказал Шадаев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что госуслуги готовы к более серьезным нагрузкам, касающимся проведения выборов. По словам главы Минцифры, каждый день портал оказывает порядка миллиона различных сервисов.

Выборы в Государственную думу и иные выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. После закрытия всех избирательных участков начался подсчет голосов. Результаты этой работы должны объявить утром 20 сентября.