Минтранс прокомментировал планы сделать платными дороги и бесплатным транспорт

Ранее РБК сообщил о планах Минтранса сделать бесплатным проезд в общественном транспорте к 2035 году и одновременно ввести плату за поездки на личном авто по любым дорогам, а не только по платным магистралям. Эксперты раскритиковали это предложение.

В Минтрансе заявили, что в проекте транспортной стратегии предлагается внедрить механизм «пользователь платит». Он предусматривает «переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций».

Деньги, собранные с автомобилистов, предлагается направить на содержание транспортной инфраструктуры. Сам проект призван стимулировать пользование общественным транспортом и сократить использование личных машин «в крупных городах и городских агломерациях», уточнили в ведомстве.