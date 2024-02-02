02 февраля 2024, 13:05
Минобороны детально проработает участие военнослужащих в выборах президента
Шойгу: обеспечению голосования на выборах в зоне СВО уделят особое внимание
Минобороны приступило к детальной работе над вопросами участия в выборах президента России военнослужащих, их семей и гражданского персонала войск. Об этом заявил глава министерства Сергей Шойгу.
«Подготовка к нему вступила в завершающую фазу. <…> Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции», — подчеркнул министр на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
Реклама
По его словам, подготовка к участию военного электората в выборной кампании станет предметом обсуждения февраля.
Отдельное внимание в своем вступительном слове Шойгу уделил успехам российских военнослужащих в зоне СВО. Он подчеркнул, что группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ
«Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — указал он.
Кроме того, противник лишился более трех тысяч единиц разного вооружения, в том числе немецких танков Leopard, американских БМП Bradley, пусковых установок Patriot и HIMARS.
Специальная военная операция РФ на Украине
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама