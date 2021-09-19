Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков проголосовал в Люберцах

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Московскую областную думу. Он посетил избирательный участок во Дворце культуры в Люберцах.

«Любые выборы — это всегда важный и ответственный шаг. В этом году они впервые проходят в течение трех дней. Это хорошая практика, потому как у нас на территории много предприятий с непрерывным циклом, не все жители могли принять участие в голосовании», — сказал Терюшков.

Он обратил внимание, что на участках присутствует большое количество наблюдателей. Это очень важно для максимальной прозрачности избирательного процесса, подчеркнул министр.

Явка на 15:00 в регионе составила 37,63%. Свой выбор сделали уже 2 221 494 человека. Жалоб на действия кандидатов и избиркома не было. По данным главы Мособлизбиркома Ильи Березкина, на участках работают 12 тысяч наблюдателей.