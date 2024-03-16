Выборы 16 марта 2024, 20:37 МГИК рассказал, как прошел второй день голосования в Москве МГИК: второй день голосования на выборах президента в Москве прошел спокойно

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Второй день голосования на выборах президента России в Москве прошел в штатном режиме, несмотря при высокую активность избирателей. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Ее процитировало РИА «Новости».

«При высокой активности избирателей второй день прошел штатно, спокойно и организованно», — сказала она.

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Кириллова также отметила, что, несмотря на кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев не наблюдалось. Вся техника работала исправно.

По данным ЦИК, число проголосовавших россиян на выборах президента на 20:34 16 марта составило 57,25%. Выборы президента России в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования.