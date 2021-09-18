Международных наблюдателей впечатлила технологичность выборов в России

Масштабная система видеонаблюдения, созданная в России, выводит избирательный процесс на очень высокий уровень и обеспечивает его прозрачность. Такое мнение выразили международные наблюдатели из Узбекистана, Сирии и Казахстана, прибывшие в РФ для контроля за избирательным процессом.

По словам сенатора из Узбекистана Бория Алиханова, сегодня они посетили центр общественного штаба наблюдателей в Одинцовском городском округе Подмосковья. И их впечатлила организация наблюдения с помощью видеокамер, которые позволяют наблюдать за голосованием почти на четырех тысячах избирательных участков в регионе.

«Сотрудники центра, члены Общественной палаты, представители общественности могут мониторить полностью ситуацию на каждом участке. Это очень хорошая, удобная, толерантная и объективная оценка происходящей ситуации», — подчеркнул он.

Алиханов добавил, что пока явных конкретных нарушений они не выявили — выборы проходят в рамках принятого законодательства РФ.

Сенатор из Казахстана Кайрат Кожамжаров согласился с оценкой коллеги, добавив, что его тоже очень впечатлило использование новейших технологий.

«Мы видим, что созданы все условия для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации», — добавил политик.

Член Народного совета Сирии, руководитель сирийской части группы «Дружба» между Народным Советом и Госдумой Басем Судан рассказал, что это его первый опыт в наблюдательном процессе и от посещения этого центра в Московской области у него остались очень положительные впечатления — в первую очередь из-за высокого уровня организации процесса голосования.

Он отметил огромный объем организационной работы, проделанной по линии ЦИК, по размещению камер на всех избирательных участках. Это, по его мнению, безусловно, способствует успешному проведению выборов.

«Такого опыта, такой практики мы не видели в других странах в целом и особенно в тех странах, которые называют себя демократическими и которые пытаются повлиять сейчас на выборы в России и в других странах», — заключил он.