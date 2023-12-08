08 декабря 2023, 13:40
Международные наблюдатели посетят выборы президента в России
ЦИК сообщил, что международные наблюдатели готовы посетить выборы в России
Международные наблюдатели выразили готовность приехать на выборы в России в 2024 году. Об этом на заседании, посвященном старту президентской кампании, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«У нас очень широкие связи. Многие международные наблюдатели сообщили о готовности приехать и приедут на президентские выборы в России в 2024 году», — сказала она.
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Памфилова также не исключила, что выборы посетят представители одного из институтов ОБСЕ — Бюро по демократическим институтам и правам человека.
Совет Федерации утвердил дату проведения президентских выборов — 17 марта 2024 года. С 7 декабря все желающие претендовать на пост могут официально выдвинуть свои заявки.
Памфилова отмечала, что ЦИК хорошо подготовился к выборам. Она отметила, что у комиссии есть много средств, которые помогут пройти процессу в штатном режиме.
Голосование на президентских выборах будет трехдневным.
ЦИК РФ
Россия
Выборы президента РФ
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