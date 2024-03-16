Выборы 16 марта 2024, 18:41 Международные наблюдатели обвинили Запад во лжи Наблюдатели за выборами президента из США и ЮАР заявили о лжи в западных СМИ РИА «Новости»

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Наблюдатели из США и ЮАР, которые следят за ходом выборов президента России в Херсонской области, не нашли нарушений голосования, указав на неправдоподобность пропаганды Запада относительно выборного процесса. Своими впечатлениями они поделились с РИА «Новости».

Американский наблюдатель в Херсонской области Дэниэль Ковалик отметил, что демагогия Запада по поводу избирательного процесса не соответствует действительности.

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«Херсонская область не похожа на оккупированный регион. Люди выглядят счастливыми — при всех нынешних обстоятельствах», — отметил он.

Наблюдатели лично увидели разницу между реальным положением дел в Херсонской области и той картинкой, которую создали о ней западные СМИ.

«Это возвращает нас к вопросу о западных медиа и о том, как они способны изображать Россию», — добавил южноафриканский политолог Пассека Фарумеле.

Выборы президента начались 15 марта в 08:00 и завершатся 17 марта в 20:00. По состоянию на 18:15 субботы, 16 марта, явка по всей России превысила 50%.