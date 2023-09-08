Выборы 08 сентября 2023, 14:44 Международные эксперты назвали выборы в Херсонской области легитимными Наблюдатель из Бразилии Домингес: голосование в Херсонской области легитимно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Множество людей приходит на избирательные участки в Херсонской области, выборы проходят легитимно. Об этом заявил международный эксперт из Бразилии Энрике Домингес, его процитировал ТАСС.

Домингеса, по его словам, больше всего удивило огромное количество жителей, желающих отдать свои голоса на выборах.

Реклама

«Очень много людей хотят принять участие, и я думаю, что процесс голосования легитимный и правовой», — отметил бразильский эксперт.

Эксперт из Нидерландов Сонья ван Ден Енде, которая посетила референдум в Луганске, назвала важной демонстрацию хода избирательной кампании для европейской аудитории. Она напомнила, что сейчас распространяют большое число фейковых новостей.

«Мы должны показать, что это не сфабрикованные выборы, а настоящие», — подчеркнула нидерландский эксперт.

Эксперт из Индии Пурнима Ананд обратила внимание, что избиратели с самого утра приходят на участки в хорошем настроении. Международный эксперт из Мозамбика Дарио Абдула Камал, в свою очередь, не увидел нарушений при голосовании.

«Наоборот, я в шоке в хорошем смысле, потому что все организовано очень хорошо, замечательно», — сказал он.

В Херсонской области выбирают членов областной думы и депутатов в местные советы. Глава регионального избиркома Марина Захарова сообщила, что люди охотно шли на первые выборы в составе России.