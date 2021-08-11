Меры «Единой России» привели к снижению цен на сезонные овощи

Цены на сезонные овощи снизились благодаря мерам, которые приняла «Единая Россия». Это подтвердили представители X5 Group на встрече с секретарем Генсовета, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком на встрече в распределительном центре федеральной торговой сети «Перекресток» «Софьино».

«Задача — двукратно увеличить количество ярмарок в регионах, что сразу позволит снизить цену на овощи первой необходимости. За эти три недели в регионах дополнительно открылось порядка 7,5 тысячи ярмарок. Это на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но задача — увеличить вдвое. В регионах, где это количество увеличено, мы фиксируем наибольшее снижение цены. Росстат за последние три недели фиксирует снижение цен. И мы ожидаем, что до конца августа оно будет ощутимым», — подчеркнул Турчак.

Андрей Турчак отметил, что снижение цен стало результатом совокупности тех решений и действий, которые предложили депутаты от «Единой России». При этом в борьбе за цены нельзя забывать о качестве продукции, которая попадает на ярмарки и полки торговых сетей.

«Это целый комплекс шагов. И мы вместе с Минпромторгом и Министерством сельского хозяйства намерены эту работу продолжать. Динамика и темп набраны хорошие. Никаких сомнений, что к концу августа мы реализуем задачу, которую ставил президент перед правительством, Минсельхозом и Минпромторгом и которой занимаются депутаты от „Единой России“», — заключил Андрей Турчак.

Источник фото: телеканал «360»

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в Московской области была оперативно создана региональная рабочая группа с участием представителей партии, областного правительства, сельхозпроизводителей, общественности. В каждом муниципалитете активисты партии с участием депутатов занимаются мониторингом цен на продукты питания.

Брынцалов отметил, что общими усилиями совместно с правительством региона удалось реализовать комплекс мер, что позволило создать дополнительные места для ярмарочной торговли (всего за июль 564), проведены встречи с фермерами для разработки законодательных мер для поддержки сельхозпроизводителей.

«Главная задача — сократить путь от грядки до конечного потребителя. Этому способствует увеличение ярмарок, которые исключают посредников и их наценки», — указал он.

Брынцалов добавил, что в августе работа мониторинговых групп продолжилась и были достигнуты определенные результаты. «Стоимость на борщевой набор в Московской области снижена более чем на 25%. Наша задача — не допустить в дальнейшем роста цен на социально значимые продукты питания. Это тема особенно чувствительна для многодетных семей, людей с невысокими доходами. И задача партии — вовремя реагировать и добиваться принятия мер», — подчеркнул он.

Член региональной рабочей группы по контролю и снижению цен на продукты питания Роман Терюшков сообщил, что в профильное министерство и правительство Московской области будут направлены предложения о дополнительных мерах.

«Будут предложен дополнительный набор мер, среди них — строительство в регионе распределительных центров для сельхозпроизводителей, субсидирование затрат на транспортировку продукции для малых и средних предпринимателей, личных подсобных хозяйств», — рассказал Роман Терюшков.