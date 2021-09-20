Мэрия Москвы объяснила задержку результатов онлайн-голосования

Подсчет результатов электронного голосования в Москве в этот раз затянулся, потому что в столице впервые применили функцию «Отложенное решение». Об этом глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко сообщил РБК.

«Все к утру было пересчитано несколько раз на всякий случай в связи с тем, что у нас в отличие от всей страны была уникальная функция для людей — отложенное голосование», — объяснил глава ДИТ.

Изначально планировалось, что результаты электронного голосования в Москве объявят к 12:00.

Функция «Отложенное решение» позволяла избирателям проголосовать онлайн, даже если у них возникли проблемы с гаджетом, села зарядка на смартфона, завис компьютер или отключился интернет. Электронный бюллетень можно было открыто заново в течение суток после первой загрузки и спустя три часа после предыдущей. Засчитывался только тот голос, который был подан последним.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов ранее заявил, что задержка публикации результатов онлайн-голосования произошла отчасти по его вине. Он рассказал, что когда систему тестировали в июле, функцией отложенного решения воспользовались 10 тысяч человек. И еще тогда при подсчете этих переголосований система задержала выдачу результатов на два часа.

Парламентские выборы прошли в России с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование, помимо Москвы, применялось в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Севастополе.