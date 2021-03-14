Меньшов не подтвердил участие в выборах в Госдуму. Но и не опроверг

Российский кинорежиссер Владимир Меньшов отреагировал на слухи о своем участии в предстоящих выборах в Госдуму. Деятель культуры дал лаконичный комментарий радиостанции «Говорит Москва».

Режиссер не дал однозначного ответа на вопрос, действительно ли он решил баллотироваться в Госдуму. Он не подтвердил, но и не опроверг эти сообщения.

«Это рано обсуждать», — заявил Меньшов.

Ранее в СМИ со ссылкой на источник, близкий к партии «Справедливая Россия — За правду», сообщили, что Меньшов может пополнить список кандидатов на места в нижней палате парламента. Сопредседатель партии Захар Прилепин рассказал, что с режиссером действительно велись переговоры, и он дал понять, что может примкнуть к ним в борьбе за кресла депутатов.

Ранее о своем возможном участии в думских выборах в беседе с «360» рассказал публицист Анатолий Вассерман. Эрудит отметил, что пока не решил, от какой партии будет баллотироваться. Не исключено, что он присоединится к «Справедливой России», как и в 2016 году.

Выборы в Госдуму в 2021 году пройдут в единый день голосования, 19 сентября.