Выборы 15 марта 2024, 14:51 Медведев проголосовал на выборах президента России Медведев проголосовал на выборах президента России РИА «Новости»

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вместе с супругой проголосовали на выборах президента. Они приехали на избирательный участок в Дом молодежи в Одинцове, сообщило РИА «Новости».

Чета посетила участок № 2074. Медведев призвал всех россиян тоже принять участие в выборах.

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«Сегодня первый день голосования, вот мы в первых рядах и пришли. У Светланы Владимировны даже сегодня день рождения, тем не менее мы на месте», — сказал он.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта. Россияне могли выбрать удобный участок, а в некоторых регионах — отдать голос в системе дистанционного электронного голосования. По данным на 14:00 явка составила почти 9%.