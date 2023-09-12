Выборы 12 сентября 2023, 14:19 Матвиенко заявила о высокой легитимности выборов в новых регионах Матвиенко: выборы в новых регионах имеют самый высокий уровень легитимности РИА «Новости»

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Результаты выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях имеют самый высокий уровень легитимности, заявила в своем Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее оценке, они в очередной раз подтвердили итоги референдума о вхождении четырех новых регионов в состав России.

«Считаю, результаты голосования в четырех новых регионах <…> еще раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор — быть частью Российской Федерации», — подчеркнула Матвиенко.

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Она выразила благодарность жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, для которых это был первый опыт участия в общероссийском избирательном процессе.

«Рекордная явка, несмотря на особые, мягко говоря, условия голосования, убедительно показала: Россия приросла, прежде всего, не территориями, а гражданами», — добавила спикер Совфеда.

Матвиенко указала, что жители регионов проявили ответственность, активность и неравнодушие. Даже под обстрелами и колоссальным информационным давлением Запада люди не побоялись выразить свою волю, заключила она.