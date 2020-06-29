Матвиенко предложила и в дальнейшем проводить голосования в течение нескольких дней
«Все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало», — сказала спикер Совфеда после голосования в центре Петербурга.
Она подчеркнула, что опыт проведения выборов в течение нескольких дней есть и в других странах. Можно уже всерьез задуматься о том, чтобы сделать последующие голосования такими же длительными по времени, сказала Матвиенко.
Голосование по поправкам к Конституции проходит на всей территории России с 25 июня по 1 июля. Основной день мероприятия — 1 июля — объявлен выходным. Впервые в этом году отдать свой голос дистанционно, через интернет могут жители Москвы и Нижнего Новгорода.