Матвиенко предложила и в дальнейшем проводить голосования в течение нескольких дней

Решение провести голосование по поправкам к Конституции оправдано — россияне сами могут выбрать, в какой день им удобнее всего прийти на участок. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало», — сказала спикер Совфеда после голосования в центре Петербурга.

Она подчеркнула, что опыт проведения выборов в течение нескольких дней есть и в других странах. Можно уже всерьез задуматься о том, чтобы сделать последующие голосования такими же длительными по времени, сказала Матвиенко.

Голосование по поправкам к Конституции проходит на всей территории России с 25 июня по 1 июля. Основной день мероприятия — 1 июля — объявлен выходным. Впервые в этом году отдать свой голос дистанционно, через интернет могут жители Москвы и Нижнего Новгорода.