Выборы 18 марта 2024, 11:33 Матвиенко назвала победу Путина на выборах мощной и убедительной Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах. Она отметила, что голосование прошло прозрачно и демократично. Ее процитировал ТАСС.

«Если говорить о выборах, то они прошли прозрачно, открыто, демократично. В отличие от многих других государств, том числе так называемых демократий, у нас выборы прямые», — подчеркнула она.

Реклама

Матвиенко уточнила, что выборы — прямое волеизъявление россиян. Голос каждого гражданина имеет значение, добавила она.

Как отметила спикер Совфеда, после выборов россияне могут говорить о Путине как о национальном лидере, сообщили «Известия». Она отметила, что сами президентские выборы прошли достойно. Матвиенко также указала на рекордно высокую явку.

Путина с победой на выборах уже поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он отправил главе государства послание, которое передадут в МИД через посольство республики в России.