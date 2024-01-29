Выборы 29 января 2024, 12:39 Машков объяснил решение Путина баллотироваться самовыдвиженцем Машков: Путину принципиально важно увидеть поддержку россиян на выборах РИА «Новости»

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Действующий президент России Владимир Путин на предстоящих выборах захочет увидеть поддержку как можно большего числа жителей страны вне зависимости от политических предпочтений. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщил сопредседатель предвыборного штаба главы государства, актер и режиссер Владимир Машков.

«Наш кандидат идет как самовыдвиженец. У Владимира Путина была возможность баллотироваться от партии, но для него принципиально важно увидеть поддержку россиян вне зависимости от политических предпочтений», — сказал он.

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Машков отметил, что штаб Путина увидел единение россиян в местах сбора подписей.

«Когда они приходили отдавать свои голоса, мы наблюдали единение граждан. Подписей собрали в десять раз больше, чем необходимо по законодательству, а это о многом говорит», — добавил сопредседатель штаба.

Выборы президента России запланированы с 15 по 17 марта. Ранее Фонд общественного мнения сообщал, что Путину поддержку выражают около 80% россиян.