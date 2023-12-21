21 декабря 2023, 10:20
Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина
Сопредседателями избирательного штаба Путина стали Машков, Лысенко и Жога
Художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также герой ДНР Артем Жога стали сопредседателями штаба Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».
В четверг в Гостином дворе в Москве открылся избирательный штаб Путина. Президентские выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
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ЦИК зарегистрировал документы, поданные Путиным для участия в выборах. Кроме того, комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для его поддержки. В Кремле заявили, что на период предвыборной кампании Путин не планирует брать отпуск и продолжит работать.
Ранее Артем Жога принял участие в церемонии награждения Героев России в Москве. На встрече в Кремле он обратился к Путину с просьбой выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. Он подчеркнул, что действующего президента поддерживает вся страна. Путин заявил, что готов баллотироваться в 2024 году.
Владимир Путин
Выборы президента РФ
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