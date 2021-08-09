Машков и Расторгуев присоединились к штабу поддержки «Единой России»

Членами федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» стали лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и народный артист России Владимир Машков. Удостоверения членства музыканту и актеру вручил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Штаб поддержки «Единой России» официально открылся в Москве в понедельник. Он заработал в цифровом деловом пространстве на Покровке. Его руководителем стал сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Партия планирует открыть такие же общественные штабы во всех российских регионах.

Первые удостоверения членства вручили артистам на церемонии открытия штаба. Машков на выборах в Госдуму в этом году представляет «Единую Россию» в списке от Москвы, сообщило РИА «Новости».

Прием документов на регистрацию партийных списков завершился 5 августа. Заявки подали представители 15 партий. Кандидаты от 11 партий уже прошли регистрацию.

Голосование на выборах в Госдуму этом году будет проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.